Названы пять вредных продуктов, которые могут казаться полезными

Протеиновые батончики, спортивные напитки с витаминами, йогурты и другие продукты могут казаться полезными, однако в действительности их влияние на организм является вредным, – об этом рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева.Изданию «Комсомольская правда» эксперт назвала пять вредных продуктов, которые могут казаться потребителям полезными. Один из таковых – это протеиновые батончики. Производя впечатление здорового, правильного перекуса, продукт в реальности содержит компоненты из разряда быстроусвояемых углеводов – ультраобработанные злаковые хлопья, заменители сахара. Их потребление способно резко повышать сахар в крови, что «расшатывает метаболическую систему», повышает риск предиабета и диабета.Спортивные напитки с витаминами тоже входят в список вредных. Их состав отличается высоким уровнем фруктозы, усвоение которой способствует избыточному жироотложению, в том числе в печени. Также, заметила Медведевой, регулярное потребление фруктозы способствует развитию болезней кишечника, включая рак.Йогурты, которые рекламируются производителями как полезный продукт с кусочками фруктов или ягод, на самом деле их практически не содержат. Вместо этого в них добавляются сладкие добавки, а также консервированное пюре, получающееся из высоко переработанного продукта, насыщенного сахаром, говорит диетолог. Такие йогурты лишь способствуют всплескам глюкозы в крови, вредным для организма своими последствиями.Помимо того, врач предупредила об опасности красного мяса. Многим известно, какой вред таят в себе переработанные продукты – колбасы, сосиски, копчености. Их регулярное потребление ассоциируется с развитием колоректального рака, таково официальное мнение ВОЗ. Однако,, подчеркивает Медведева, «обыкновенное мясо, которое мы жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности, вредно почти так же». По ее словам, мясо нужно есть не чаще одного раза в неделю.Также продуктом, чей вред неочевиден на первый взгляд, эксперт назвала сливочное масло. Данный продукт полезен только при условии, что съедается в количестве не более 10 граммов в день. Регулярное превышение этой дозы чревато ростом уровня холестерина, ухудшающего работу сердечно сосудистой системы, повышающего риски инфаркта или инсульта.