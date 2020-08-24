Не только алкоголь: названы привычки, способные разрушить печень

Печень требует здорового образа жизни.Повредить работе печени может не только алкоголь, но и некоторые «безобидные» привычки: неправильное питание, неактивный образ жизни или прием лекарств, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Печень контролирует гормональный баланс, метаболизм белков, жиров и сахара, а также выводит токсины.Употребление фруктовФруктовый сахар (фруктоза) увеличивает риск ожирения печени, из-за чего эксперты призывают есть фрукты умеренно.«Многие люди избегают жиров ради своего здоровья, но очень немногие обращают внимание на содержание фруктозы в пище, хотя ее усвоение способствует формированию жировых клеток – и прежде всего, в печени», – предупредили специалисты.Прием лекарствЛекарства расщепляются печенью, и побочный эффект многих из них состоит в повреждении этого органа. Однако, в большинстве случаев польза от медикамента перевешивает риск причинения вреда.Как предупредили врачи, если вы принимаете лекарства и замечаете такие симптомы, как усталость, потеря аппетита и дискомфорт в верхней части живота, нужно обязательно обсудить это с врачом.Мало движенияИзлишки жира в организме могут откладываться не только под кожей, но и вокруг внутренних органов. Такая жировая ткань (ее еще называют висцеральной) выделяет, помимо прочего, вещества, способствующие воспалению.Предотвратить висцеральное ожирение помогают движение и спорт. Однако, следует помнить, что гиподинамия может ухудшить проблему.