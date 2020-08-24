Врачи рассказали, от каких нарушений помогает жевание сушеной гвоздики

Жевание сушеной гвоздики натощак обладает терапевтическим эффектом, помогая при некоторых нарушениях, а также обеспечивает профилактику воспалительных процессов и даже рака.На страницах издания Rai Al Youm (Великобритания) специалисты рассказали, в каких случаях помогает жевание сушеной гвоздики. По словам экспертов, эта специя известна своей способностью улучшать работу пищеварения. Она полезна при вялой работе желудочно-кишечного тракта, так называемом «ленивом» кишечнике – ее компоненты стимулируют секрецию слюны и мышечную деятельность ЖКТ, перистальтику.Помимо того, ее использование помогает предотвратить изжогу, «лечит» метеоризм. В сочетании с кардамоном гвоздика снижает кислотность желудочного сока, предотвращает возникновение изжоги.Также жевание сушеной гвоздики может быть полезно для людей с гипотонией – состоянием пониженного давления, при котором ощущаются упадок тонуса, слабость, головокружение, проблемы с концентрацией. Специя успешно борется с неприятными состояниями.Вдобавок содержащая много витаминов, минеральных веществ и эфирных масел гвоздика хорошо помогает от воспаления в носоглотке и деснах, может избавлять от неприятного запаха изо рта. Ее вещество эвгенол способно замедлять развитие раковых клеток.«Рекомендуется разжевывать один или два бутона гвоздики натощак. Вы сможете намного улучшить свое самочувствие, если будете делать это регулярно», - заметили специалисты.Однако людям с повышенным давлением гвоздика противопоказана.