Пост каждый день: чем полезно для здоровья интервальное голодание?

Интервальное голодание обрело огромную популярность благодаря своему быстрому эффекту и относительно простой схеме питания, которая позволяет «подсушиться» за считанные дни. Но кроме избавления от лишних килограммов эта диета приносит немало пользы для здоровья.Строго говоря, в рамках этой схемы питания вы не голодаете, а просто по-другому организовываете цикл приема пищи, делая интервал между «сытым» и «голодным» периодом: 16:8, 18:6, 20:4. Наиболее известной считается диета 16:8, когда в течение 16 часов можно употреблять только несладкие напитки и 8 часов питаться как обычно. Соответственно, при схеме 18:6 и 20:4 «голодный» период длится дольше.Примечательно, что продолжительность времени голодания практически не влияет на конечный результат. Недавнее американское исследование не выявило существенной разницы в эффективности схем 20:4 и 18:6. Это значит, что вам совсем необязательно изнурять себя длительной голодовкой для наилучшего результата — главное придерживаться выбранной схемы и соблюдать дисциплину.Интервальное голодание помогает не только быстро похудеть, но и приносит пользу для здоровья, например:Может улучшить работу сердцаИсследование с участием 16 мужчин и женщин с ожирением показало, что интервальное голодание может всего за два месяца стабилизировать артериальное давление. Кроме того, уровень «плохого» холестерина снизился на 25%, триглицеридов — на 32%.Правда, есть вероятность, что эта диета снижает уровень холестерина и триглицеридов только у людей с ожирением и не оказывает такого эффекта при нормальном весе.Снижает риск развития диабетаДоказано, что интервальное голодание помогает снижать риск развития диабета, главным образом благодаря снижению уровня инсулина и резистентности к нему. Так, в рамках одного исследования более 100 женщин с ожирением в течение полугода следовали интервальному голоданию. В результате уровень инсулина у участниц снизился на 29%, резистентность — на 19%.Известно также, что интервальное голодание всего за два-три месяца может на 20-31% снизить инсулин и на 3-6% уровень сахара в крови у людей с предиабетом.Приучает меньше естьУченые выяснили, что интервальное голодание постепенно приучает ежедневно съедать на 650 калорий меньше, чем до диеты. Другое исследование, где изучалась эффективность более продолжительного периода голодания (36 часов) показало, что люди начинают ежедневно съедать на 1900 калорий меньше. Это вполне логично: у вас просто вырабатываются новые пищевые привычки.Известно также, что интервальное голодание может снизить воспалительный процесс, улучшить психологическое состояние и даже теоретически увеличить продолжительность жизни — правда, этот эффект пока изучался только на животных.Важно также помнить, что эта диета подходит далеко не всем и может иметь побочные эффекты. Известно, например, что у некоторых людей интервальное голодание вызывает перепады настроения, снижение концентрации и энергии, головные боли и неприятный запах изо рта в «голодные» периоды.Вот кому противопоказано интервальное голодание:Людям с расстройством пищевого поведения и недостаточным весом;Диабетикам и тем, у кого регулярно понижается уровень сахара в крови;Беременным, кормящим и женщинам, которые планируют беременность;Женщинам с проблемами с фертильностью и нарушением менструального цикла.Даже если у вас нет очевидных противопоказаний к интервальному голоданию, любые побочные эффекты во время диеты — это повод обратиться к врачу.