Ученые рассказали о пользе яиц для людей с лишним весом

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Вкусно и полезно.Сразу несколько исследований показали пользу от употребления яиц в деле похудения и поддержания здорового веса. Преимущество данного продукта состоит в том, что он богат белком и другими питательным веществами, при этом содержа мало калорий.Сбалансированное питание в сочетании с достаточной физической активностью является лучшим способом избежать набора лишнего веса. Тем, кто стремится избавиться от избытка жира, специалисты советуют употреблять яйца.«Определенные продукты могут помочь ускорить метаболизм и похудеть. Прежде всего, это продукты, богатые белком, – они способствуют сохранению длительного чувства сытости, помогают съедать меньше калорий в течение дня, что в конечном итоге дает эффект похудения. Яйца являются одним из лучших источников белка – в этом продукте он очень хорошо усваивается организмом«, — цитирует экспертов The Health Site.В его статье специалисты рассказали, как похудеть с помощью яиц – с этой целью они советуют употреблять продукт на завтрак. Исследователи подтверждают: завтрак, богатый белком, позволяет добиться снижения количества калорий в течение остальной части дня. Согласно данным, опубликованным в British Journal of Nutrition, белок эффективно помогает в лечении ожирения и метаболического синдрома.«Белок – это строительный материал ваших мышц. Поэтому продукты, богатые белком, помогают похудеть. Развитая мышечная масса улучшает обменные процессы, активизирует сжигание жира», — констатируют специалисты.Почему они считают, что яйца лучше употреблять утром, за завтраком? По словам экспертов, a это время суток пищеварительная система особенно активна – она от природы «запрограммирована» на получение пищи после ночного отдыха. Утром пищеварительный тракт легче расщепляет белки и другие питательные вещества, содержащиеся в яйцах. Таким образом, польза от продукта оказывается максимальной.«Многие люди боятся яичных желтков, однако жир, присутствующий в них, на самом деле помогает нормализовать баланс «плохого» и «хорошего» холестерина в организме. Употребление 1-2 целых яиц в день не повысить риска сердечных заболеваний, если их нет. Хотя Американская кардиологическая ассоциация рекомендует сердечникам употреблять ежедневно только два яичных белка»,- рассказали диетологи.Они подчеркивают, что нужно избегать сочетаний яиц с животным жиром. Лучший вариант для похудения – есть их вместе с овощами.