Диетолог определила полезные и вредные блюда из картофеля

Блюда из картофеля в России очень популярны, однако многие способы приготовления делают их высококалорийными и чересчур жирными, что вредно для организма. Как готовить картофель, чтобы он был полезным, рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.Сам по себе картофель не является вредным продуктом, но некоторых блюд с ним лучше все же избегать, об этом специалист сообщила в интервью радио Sputnik. По словам диетолога, распространенные рецепты приготовления картошки наделяют угощения из нее высоким гликемическим индексом. Это происходит из-за трансформации картофельного крахмала под влиянием очень высоких температур и измельчения. Частое употребление таких блюд способствует росту уровня глюкозы в крови и интенсивному жироотложению – особенно с учетом того, что они дополнительно утяжеляются калориями при готовке.«Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри – самый вредный вариант», - определила диетолог.Также небезопасным может быть классическое картофельное пюре. Блюдо обладает высоким гликемическим индексом, а добавляемое обычно масло делает его более калорийным.Наиболее полезным диетолог считает молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. Медик пояснила, что кожура и слой под ней содержат в себе ряд антиоксидантов.