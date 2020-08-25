Отвращение к мясу может быть сигналом рака

Неожиданно появившееся отвращение к мясу может быть тревожным сигналом — уверена врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина, по словам которой, это один из признаков развивающегося в организме онкологического заболевания. На развитие рака, как отметила Землянухина, могут указывать и другие неожиданные факторы — например, форма пальцев.Выпуклые, как часовые стекла, ногти, а также в целом напоминающие барабанные палочки пальцы — симптомы, которые использовали в диагностике рака еще профессора старой школы — говорит Землянухина. Считается, что такие изменения указывают на рак легких. Но, безусловно, не всегда, поэтому каждый конкретный случай нужно изучать в индивидуальном порядке.Врач-терапевт отметила, что существует такой необычный признак рака, как стойкое отвращение к мясу, которое появилось без каких-либо видимых причин. Такая особенность фиксируется не только при онкологии, но и при заболеваниях печени и некоторых других ключевых внутренних органов."Почему тело реагирует на онкологию именно таким образом — наука пока не знает", — сказала специалист, добавив, что диагностика онкологических процессов на ранних стадиях развития является чрезвычайно важной, так как в таком случае шансов на успешную терапию намного больше, чем при поздней диагностике. Для того, чтобы заметить рак вовремя, нужно прислушиваться к своему организму.