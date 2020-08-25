Продукты, которые способствуют разжижению крови
Имбирь
В его состав входит вещество гингерол. Оно, соединяясь с кислотами, не позволяет тромбоцитам слипаться. Таким образом кровь становится более жидкой. Также благодаря имбирю в сосудах снижается уровень холестерина, что способствует лучшему кровообращению.
Чеснок
Существенным разжижающим свойством обладает чеснок. Он действует на организм еще и как противовоспалительное вещество, поэтому врачи не рекомендуют включать его в рацион во время приема антикоагулянтов.
Корица
Этот продукт снижает давление крови в сосудах и защищает от инсульта. Корица является антиоксидантом, поэтому ее потребление в больших количествах может вызвать заболевания печени.
Капуста
Употребление капусты способствует укреплению сосудов, самой эффективной считается краснокочанная. Она содержит много витаминов С и калия, что предотвращает образование тромбов, снижает воспаления на стенках сосудов и уменьшает вязкость крови.
Также медики советуют включать в свой рацион клубнику, крыжовник, клюкву, малину и вишню, они также способствуют разжижению крови
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