Диетологи развенчали мифы о вреде жирных продуктов

Необходимость в отказе от жирных продуктов для тех, кто хочет похудеть, — всего лишь миф, как утверждают испанские диетологи.

Некоторые жирные продукты даже полезны для здоровья и должны быть включены в рацион любого человека, даже тех, кто хочет похудеть, рассказывает газета La Vanguardia.

Наталья Кальве включила в список полезных жирных продуктов куриные яйца, в которых помимо необходимых жиров содержатся также белки и витамины. Также она отметила пользу орехов, которые рекомендуется употреблять на завтрак.

По словам диетолога Даниэля Урсуа, авокадо — еще один полезный питательный продукт, содержащий необходимые для сердца жиры.

Лосось, несмотря на высокую жирность и калорийность, также благоприятно влияет на работу сердца, утверждает врач Нурия Монфулледа.

Диетологи также опровергли мифы о пользе растительного молока и вреде «обычного». По их мнению, люди напрасно отказываются от молочных напитков в пользу растительных. На самом деле в молочных продуктах или яйцах присутствуют насыщенные жиры, которые полезны для человека.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь