Диетологи развенчали мифы о вреде жирных продуктов

Необходимость в отказе от жирных продуктов для тех, кто хочет похудеть, — всего лишь миф, как утверждают испанские диетологи.Некоторые жирные продукты даже полезны для здоровья и должны быть включены в рацион любого человека, даже тех, кто хочет похудеть, рассказывает газета La Vanguardia.Наталья Кальве включила в список полезных жирных продуктов куриные яйца, в которых помимо необходимых жиров содержатся также белки и витамины. Также она отметила пользу орехов, которые рекомендуется употреблять на завтрак.По словам диетолога Даниэля Урсуа, авокадо — еще один полезный питательный продукт, содержащий необходимые для сердца жиры.Лосось, несмотря на высокую жирность и калорийность, также благоприятно влияет на работу сердца, утверждает врач Нурия Монфулледа.Диетологи также опровергли мифы о пользе растительного молока и вреде «обычного». По их мнению, люди напрасно отказываются от молочных напитков в пользу растительных. На самом деле в молочных продуктах или яйцах присутствуют насыщенные жиры, которые полезны для человека.