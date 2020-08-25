Назван доступный овощ, который хорошо стимулирует рост волос

Картофельный сок является простым и доступным средством для стимуляции роста волос. Сок из картофеля, как отмечают специалисты, не только помогает стимулировать работу волосяных фолликулов, но и не создает никаких угроз для здоровья, чем выгодно отличается от разных медикаментозных средств."Цикл роста волос из фолликулов обычно длится от двух до шести лет. На заключительном этапе волосы находятся в т.н. фазе покоя, а затем, через несколько месяцев, выпадают, после чего процесс активируется снова. Для того, чтобы ускорить рост волос, можно применять разнообразные биологически активные вещества. Например, можно использовать такое хорошо зарекомендовавшее себя средство, как картофельный сок", — рассказывают британские эксперты.Специалисты советуют нанести немного картофельного сока на кожу головы, а затем промассировать обработанные участки на протяжении нескольких минут. Природные компоненты из состава сока картофеля обеспечивают восстановление микрофлоры кожи головы, плюс, сок препятствует выпадению волос благодаря коллагену. Кроме того, полезный эффект возникает благодаря витамину C, которым богат картофель."Витамин С оказался гораздо более полезным для роста волос, чем предполагалось ранее. Аскорбиновая кислота участвует в процессе всасывания железа, а недостаток этого микроэлемента может быть одной из причин проблем с волосами", — говорят эксперты.