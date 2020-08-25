Так надо ли избавляться от растительности в подмышках?

Мода на естественность возвращается: от бритья волос в подмышках отказываются не только мужчины, но и девушки. Скажем сразу: принципиального влияние на здоровье это не оказывает, и фактически, это вопрос личных эстетических предпочтений. Но некоторые преимущества от наличия растительности все же есть.Волосы в подмышечных впадинах появляются в период полового созревания, когда гипофиз запускает группу половых гормонов - андрогенов. Они вызывают функционирование потовых желез и активизируют волосяные фолликулы в лобковой и подмышечной области. Обилие растительности на теле во многом зависит от количества половых гормонов — чем больше вырабатывается андрогенов, тем интенсивнее растут волосы.Какие преимущества у небритых подмышек?Уменьшается трениеПрирода позаботилась о наличии волос в подмышечной впадине в первую очередь для уменьшения трения кожи в этом уязвимом участке, например, во время бега или ходьбы. Те, которые выбирают стиль «а-ля натюрель», нередко замечают уменьшения трения, на которое раньше не обращали внимания.Нет порезов от бритвы и вросших волосОбладатели чувствительной кожи часто перестают брить волосы в подмышечной впадине из-за постоянного раздражения, порезов и вросших волос. Впрочем, с этой проблемой можно справиться с помощью лазерной эпиляции.Усиливается действие феромоновПодмышки выделяют запах, содержащий феромоны — химическое вещество, которое играет важную роль в сексуальном влечении. В ходе одного исследования, в котором участвовали около сотни супружеских пар, мужчин попросили не менять рубашку в течение 24 часов и не использовать антиперспиранты. Спустя сутки их жен попросили понюхать рубашку, после чего тестирование показало снижение уровня кортизола — гормона стресса. Волосы в подмышечной впадине удерживают естественные запахи и могут быть весьма привлекательными при условии регулярной гигиены.Однако и у чисто выбритых подмышек есть пара явных преимуществ:Снижается потливостьЭто особенно актуально для людей, которые страдают гипергидрозом — чрезмерным потоотделением. Толстые жесткие волосы в подмышечной области удерживают влагу, поэтому бритье может значительно снизить потливость.Меньше запахаДалеко не все хотят источать естественный аромат тела, кроме того, особенно те, кто сомневается в его привлекательности. Известно, что удаление волос в подмышках значительно уменьшает запах всего за 24 часа, а также облегчало попадание мыла и очищающих средств в кожу.