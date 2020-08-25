Вредно ли спать на левом боку?

Сложно установить, как стар миф о вреде сна на левом боку, но легко предположить вероятную причину его появления. С левой стороны у человека располагается сердце. Гипотезе о том, что во сне его могут сдавливать другие органы было легко появиться хотя бы за отсутствием на протяжении долгого времени крупных исследований на эту тему. Разберемся, что и как.Левый бок и сердечно-сосудистая системаУченые неоднократно указывали, что у сна на левом боку могут быть положительные эффекты. Как ни странно, он может быть полезным для кровотока. Он помогает крови возвращаться к сердцу, объяснял в интервью CNN Кристофер Уинтер (Christopher Winter), директор Центра медицины сна Больницы имени Марты Джефферсон (Martha Jefferson Hospital Sleep Medicine Center). Совершив полный оборот по организму, кровь возвращается в сердце с правой стороны. Специалист высказал мнение, что «при сне на левом боку правый бок остается не придавленным, что потенциально должно способствовать улучшению кровообращения».Левый бок и желудокСогласно исследованиям, особенно полезно спать на левом боку при гастро-эзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или при изжоге, во время которых кислое содержимое желудка попадает в пищевод – это вызывает ощущение жжения или тяжести «под ложечкой». Напомним, желудок располагается слева. Если человек лежит на правом боку, орган оказывается «на возвышении», что облегчает «затекание» желудочного сока в пищевод.В 2006 году стэндфордские ученые показали, что сон на левом боку связан с облегчением симптомов ГЭРБ. Также уменьшению болей способствовали поднятие головного конца кровати и похудение. С этими данными согласуются результаты других исследований.В свою очередь, сон на правой стороне может способствовать появлению изжоги, а также увеличивает вероятность расслабления сфинктера между желудком и пищеводом (также вызывая симптомы ГЭРБ).Левый бок и беременностьВозможно, левая сторона оптимальна для сна при беременности: одно исследование показало, что такая поза связана со снижением риска мертворождения. Последующие работы не повторяли этого результата, однако, ряд исследований подтверждает рекомендацию, согласно которой беременным лучше спать на боку.Сон не левом боку при беременности увеличивает кровоток плода, а также снижает давление на печень, указывает Национальный фонд сна США. Предполагается, что последнее способствует профилактике образования камней в желчном пузыре у женщин.Левый бок лучше?Научных данных в пользу того, что спать на левом боку вредно, не существует. Однако заявить, что это лучшая поза для отдыха, тоже нельзя. По всей видимости, для здоровых людей, которые не вынашивают ребенка, в принципе нельзя назвать лучшее положение. Ученые не берутся делать подобные заявления.«Мы могли бы заявлять о том, что некоторые [позы] лучше, чем другие. Но существуют оговорки», указывает невролог Рэйчел Салас (Rachel Salas), профессор Медицинского центра Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine.).При выборе положения для сна нужно учитывать различные факторы, в первую очередь – состояние здоровья. Например, положение на спине многие специалисты называют оптимальным для сна. В то же время, оно плохо подходит для людей, страдающих апноэ во сне. Таким образом, во многих случаях оправдано обсуждение оптимальной позы для сна с врачом.