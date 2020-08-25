Аутизм можно обнаружить до рождения
«В этом исследовании мы использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или ИПСК, для моделирования раннего развития мозга. Наши результаты показывают, что клетки мозга людей с аутизмом развиваются иначе, чем клетки обычного человека», - рассказывает доктор Дипак Шривастава, глава исследования.
Ученые выделили образцы волос у девяти людей с аутизмом и шести людей без диагноза. Обработав клетки множеством факторов роста, ученые смогли превратить волосковые клетки в нервные. На разных этапах авторы исследовали внешний вид развивающихся клеток и секвенировали их РНК, чтобы увидеть, какие гены экспрессируют клетки.
На 9-й день развивающиеся нейроны людей без диагноза сформировали замысловатые, похожие на одуванчик формы, указывающие на типично развивающиеся нейроны. Клетки людей с аутизмом образовывали более мелкие завитки или вообще не образовывали их. Ключевые гены развития были экспрессированны на более низких уровнях.
На 21-й и 35-й дни клетки значительно различались по нескольким параметрам, что позволяет предположить, что состав нейронов коры головного мозга отличается в мозге с нормальным и аутистическим развитием.
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