Аутизм можно обнаружить до рождения

Новое исследование показало, что атипичное развитие клеток мозга может сигнализировать об аутизме еще до рождения ребенка. Ученые из Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета представили свои результаты в журнале Biological Psychiatry.«В этом исследовании мы использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или ИПСК, для моделирования раннего развития мозга. Наши результаты показывают, что клетки мозга людей с аутизмом развиваются иначе, чем клетки обычного человека», - рассказывает доктор Дипак Шривастава, глава исследования.Ученые выделили образцы волос у девяти людей с аутизмом и шести людей без диагноза. Обработав клетки множеством факторов роста, ученые смогли превратить волосковые клетки в нервные. На разных этапах авторы исследовали внешний вид развивающихся клеток и секвенировали их РНК, чтобы увидеть, какие гены экспрессируют клетки.На 9-й день развивающиеся нейроны людей без диагноза сформировали замысловатые, похожие на одуванчик формы, указывающие на типично развивающиеся нейроны. Клетки людей с аутизмом образовывали более мелкие завитки или вообще не образовывали их. Ключевые гены развития были экспрессированны на более низких уровнях.На 21-й и 35-й дни клетки значительно различались по нескольким параметрам, что позволяет предположить, что состав нейронов коры головного мозга отличается в мозге с нормальным и аутистическим развитием.