Эксперты рассказали о методе похудения с помощью пяти типов продуктов

Пять типов продуктов, используемых в соответствии с методом прерывистого голодания 16:8, эффективно помогают избавляться от жировых отложений и худеть. В их числе эксперты называют орехи, яйца, цельное зерно.Избыточный вес связан с различными проблемами здоровья, включая такие опасные как рак и диабет 2 типа. Одним из методов похудения, доказавших свою результативность, является система прерывистого голодания 16:8. Она предполагает, что люди употребляют пищу на протяжении восьми часов за день, а остальные шестнадцать часов ничего не едят, сообщает портал Times Now.В его публикации эксперты рассказали о пяти типах продуктов, с помощью которых можно избавиться от лишнего веса в рамках данного метода.«Даже если вы соблюдаете периодическое голодание с целью похудания, важно понимать: употребление вредной или нездоровой пищи в те часы, которые вы можете есть, не приведет к потере веса. Это также вредно для здоровья в целом. Чтобы оставаться здоровым и быстро похудеть, включите в рацион определенные типы продуктов», - дали совет специалисты.Цельное зерно. Является одним из лучших источников клетчатки и других питательных веществ. Благодаря этим компонентам оно препятствует резким колебаниям глюкозы в крови и надолго насыщает.Орехи и семена. Специалисты советуют ежедневно съедать несколько орехов или горсть семян. В их составе клетчатка сочетается с полезными типами жирных кислот, что требует длительного переваривания, а, значит, содействует медленному выделению глюкозы в кровь, защищает от ее всплесков. Таким образом поддерживается длительная сытость.Яйца. Богаты белком, что делает их отличной пищей для добавления в свой рацион. Яичные белки активизируют выработку соматотропного гормона, благодаря которому происходит сжигание жира в организме.Фрукты. Не слишком сладкие груши, яблоки, бананы, а также ягоды хорошо вписываются в меню худеющих. Они являются естественными источниками природного сахара и удовлетворяют потребность организма в углеводах. Вдобавок они содержат большой спектр питательных веществ, важных для похудения: витаминов, минералов, антиоксидантов. Их клетчатка поддерживает сытость, благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника.Листовые овощи. Шпинат, спаржа, руккола, разные виды капусты богаты клетчаткой и питательными веществами, в особенности минералами, важными для активного метаболизма. В них много фолиевой кислоты и витамина К, влияющих на механизмы регулирования аппетита – благодаря им улучшается контроль выработки инсулина, участвующего в переработке глюкозы и повышающего аппетит.