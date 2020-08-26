Пять круп, которые нужно включить в рацион для здоровья и стройности

Рацион питания является одним из ключевых факторов, обеспечивающих стройную физическую форму и сохранение здоровья. Для этого он обязательно должен содержать цельнозерновые продукты, конкретно медики рекомендуют к употреблению пять круп.Цельнозерновые крупы содержат все части зерна – отруби, эндосперм, зародыши. Медицинские работники и диетологи часто говорят о важности их присутствия в рационе – продукт содержит питательные вещества, богат клетчаткой, минералами, белком и растительными соединениями. Помимо снижения веса и риска ожирения, потребление цельного зерна помогает сохранить здоровье сердца, уменьшает вероятность инсульта, диабета, борется с воспалением, поддерживает организм при развитии опасных хронических заболеваний, включая рак.Для поддержания здоровья и стройности специалисты рекомендуют включить в рацион пять круп.Киноа. Идеальная замена белому рафинированному рису, вызывающему резкие колебания уровня глюкозы в крови. Согласно исследованию ученых Гарвардской школы здравоохранения, регулярное употребление одной чашки киноа сокращает риск преждевременной смерти от рака, болезней сердца, легочных заболеваний, диабета на 17%. Крупа является богатейшим пищевым источником минералов вроде железа, магния, цинка, калия.Ячмень. Богат углеводами, диетическим волокном и стойким крахмалом, благодаря чему значительно улучшает чувствительность клеток к инсулину (даже при уже имеющемся диабете). Еще одна особенность: ячмень больше всех из круп содержит фосфора – микроэлемента, необходимого для нормального обмена веществ, усвоения кальция и регулировки мозговой деятельности.Овес. Исследователи Вюрцбургского университета (Германия) назвали овес «естественным лекарством», снижающим в организме уровень «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Такой холестерин оседает на стенках сосудов, образуя бляшки, которые нарушают кровообращение и могут стать причиной различных сердечно-сосудистых проблем: инфарктов, инсультов. Также использование крупы эффективно при кожных заболеваниях, нарушениях желудочно-кишечного тракта, для профилактики диабета 2 типа.Коричневый (бурый) рис. Хотя он содержит почти столько же калорий, что и белый, в нем много клетчатки, которая стимулирует пищеварение, а также замедляет выброс сахара в кровь.Гречка. Ее потребление способствует стройности, обеспечивая длительное ощущение сытости, что помогает не переедать и в целом снизить количество потребляемых калорий. Ее компонент рутин предотвращает развитие резистентности к инсулину, улучшая передачу сигналов гормона к клеткам. В комплексе с другим веществом, кверцетином, он борются со свободными радикалами, которые повреждают ДНК, вызывая образование раковых клеток.