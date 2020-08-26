Зачем организму нужно железо?

Польза железа для организма весьма велика. Об этом знают все, не задумываясь, какую именно роль данный компонент выполняет. Сегодня расскажем в материале, зачем телу железо и сколько его необходимо потреблять, чтобы не испытывать трудности со здоровьем.Значение железа для организмаЖелезо является непременным участником в процессе кроветворения, жизнедеятельности клеток, иммунобиологических процессах, окислительно-восстановительных реакциях. Уровень железа в норме способен обеспечить хорошее состояние кожи, защитить от утомления, сонливости, стресса, депрессии.Микроэлемент выполняет множество функции в организме. Во-первых, катализирует процессы обмена кислородом, обеспечивает дыхание тканей. Во-вторых, железо поддерживает на должном уровне клеточный и системный метаболизм. Также оно входит в состав ферментативных систем и белков, включая гемоглобин, переносчик кислорода.Немаловажно и то, что железо разрушает продукты перекисного окисления, обеспечивает рост тела и нервов, участвует в создании нервных импульсов, проведения их по нервным волокнам.Железо поддерживает работу щитовидной железы, способствует грамотной работе головного мозга и поддерживает иммунитет. Теперь становится ясно, почему железо должно входить в рацион.Последствия дефицита железа в организмеЖелезодефицитная анемия — нередкость в современном мире. Существуют разные причины дефицита компонента, включая неправильное питание, длительные кровотечения, дефицит витаминов С и В12, болезни желудочно-кишечного тракта. Чаще всего недостаток железа наблюдается в детстве или пожилом возрасте. Это объясняется плохой усвояемостью железа в старости и высокой потребностью его в детском возрасте.Из-за этого возможны различные проявления: хроническая усталость, слабость, частые головные боли. Нередко снижается давление, образуется сонливость. Все это связано с кислородным голоданием тканей. В тяжелых ситуациях пациенты замечают бледность кожных покровов, сниженный иммунитет, сухость во рту, ломкость волос и ногтей, шершавость кожи и извращения вкуса.Последствия избытка железаНо не нужно думать, что чем больше железа, тем лучше. Большое количество железа вполне логично может привести к повреждениям головного мозга, почек, печени. Проявлением внешним может стать желтоватый оттенок кожи, увеличение печени, нарушение сердечного ритма, пигментация кожи, тошнота, снижение аппетита, а также боли в желудке и потеря веса.Норма и источники железаВ норме мужчинам нужно потреблять в сутки 10 мг железа, женщинам - 15-20. Для детей нормальный показатель варьируется от 4 до 18 мг. Это зависит от их возраста и массы тела. Беременным и женщинам следует потреблять 33-38 мг.Широко известно, что лучшими источниками микроэлемента являются печень животных и мясо. Железо из растительных продуктов усваивается хуже. Но есть можно найти в сухих плодах шиповника, пшене, чечевице, манке, гречке, овсянке, кураге, изюме, орехах, сливовом соке, семечках тыквы и подсолнуха, морской капусте, яблоках, зеленых овощах, шпинате, грушах, персиках, хурме, гранатах и чернике. Небольшое количество содержится в рисе, картофеле, цитрусовых и молочных.