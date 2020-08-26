Мужчин предупредили о напитке, который превращает их в женщин
Профессор констатирует: не играет роли, сколько пива пьет мужчина, если это происходит регулярно.
«Если вы регулярно употребляете пиво, вы превратитесь в женщину», - предупредил Ковальков.
Врач пояснил, что пенный напиток содержит фитоэстрогены, своей структурой сильно напоминающие женские половые гормоны эстрогены. Попадая в мужской организм, они способствуют снижению уровня тестостерона, развитию импотенции. Пиво препятствует правильному функционированию кровеносных сосудов, в результате чего возникают проблемы с эрекцией.
Кроме того, вещества негативно сказываются на физической форме мужчин, способствуя ожирению их тел по женскому типу, когда отложения скапливаются в области живота, бедер, верхней части рук. Для мужчин, пытающихся худеть, пиво – враг номер один, его в рационе не должно быть категорически, подчеркнул профессор.
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