Мужчин предупредили о напитке, который превращает их в женщин

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков призвал мужчин отказаться от потребления пива, независимо от количества. Ученый предупредил, что напиток может превратить представителей сильного пола в женщин.Профессор констатирует: не играет роли, сколько пива пьет мужчина, если это происходит регулярно.«Если вы регулярно употребляете пиво, вы превратитесь в женщину», - предупредил Ковальков.Врач пояснил, что пенный напиток содержит фитоэстрогены, своей структурой сильно напоминающие женские половые гормоны эстрогены. Попадая в мужской организм, они способствуют снижению уровня тестостерона, развитию импотенции. Пиво препятствует правильному функционированию кровеносных сосудов, в результате чего возникают проблемы с эрекцией.Кроме того, вещества негативно сказываются на физической форме мужчин, способствуя ожирению их тел по женскому типу, когда отложения скапливаются в области живота, бедер, верхней части рук. Для мужчин, пытающихся худеть, пиво – враг номер один, его в рационе не должно быть категорически, подчеркнул профессор.