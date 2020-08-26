Названы главные вредные последствия употребления фастфуда

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Современный быстрый ритм жизни накладывает свой отпечаток и на питание. Такие продукты, как картофельные чипсы, газировка, картофель фри, мороженое и конфеты, могут быть дешевыми и доступными, но при этом изобилуют калориями, жирами, сахаром, натрием и холестерином, которые могут нанести чрезмерный вред организму.Частое потребление фастфуда квалифицируется как вредные привычки в еде, а диета, состоящая из продуктов быстрого приготовления на вынос и обработанных пищевых продуктов, может отрицательно сказаться на здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Так, одной из таких опасностей можно назвать недостаток питательных веществ, который свойственен фастфуду, несмотря на его высокую калорийность. При регулярном употреблении такой еды может развиться дефицит питательных веществ, что напрямую связано с широким спектром проблем со здоровьем.Определенную опасность представляет и сама упаковка. Так, ученые уже выяснил, что у любителей фастфудов значительно увеличен уровень токсинов, нарушающих работу эндокринной системы, а также связанных с развитием болезней сердца и диабетом.Одной из самых очевидных опасностей избыточного потребления фастфуда является ожирение, которое, в свою очередь, тянет за собой целый ряд болезней, создавая излишнюю нагрузку на жизненно важные органы.Отрицательно влияет такая пища и кости. В основном это обусловлено тем, что в них содержится натрий, ослабляющих кости. А в сочетании с недостатком питательных веществ, о чем говорилось выше, эта проблема обостряется еще больше.Вздутие живота, запоры, плохое состояние кожи и проблемы с зубами – все это также является последствиями излишнего употребления такой быстрой пищи.Более того, негативное влияние регулярное употребление фастфудов оказывает и на самочувствие, приводя к усталости, ухудшению внимания, замедлению рефлексов и даже к появлению депрессии.