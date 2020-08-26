8 лучших продуктов-жиросжигателей

Укорить обмен веществ и улучшить процесс похудения позволит грамотный подход к питанию. Врачи не рекомендуют принимать различные добавки, а включить в рацион правильные продукты, способствующие жиросжиганию. Какие именно? Читайте в статье!Жирная рыбаНе удивляйтесь, что среди продуктов-жиросжигателей появился жирный продукт. Рыба содержит полезные омега-кислоты, которые относятся к полезным липидам, стимулирующим расщепление подкожных жировых отложений. Также продукт является отличным источником белка, который хорошо насыщает организм, повышает скорость метаболических процессов.ЯйцаПродукт многими воспринимается как враг в похудении. Это навеяно мифом о том, что желток содержит холестерин, виновный в развитии атеросклероза. Однако исследование показало, что на деле пищевой холестерин не так сильно влияет на состояние здоровья. Также известно, что холин желтка наоборот защищает организм и в частности сердце от различных болезней.КофеКофеин улучшает работоспособность, обменные процессы, сжигание жира в целях получения энергии. Улучшить настроение тоже под силу данной добавке. Желательно принимать за час до тренировки, чтобы повысить скорость расщепления подкожных отложений.Кокосовое маслоДобавив масло в рацион, вы обретете идеальный продукт-жиросжигатель. Он помогает стимулировать синтез «хорошего» холестерина, очистить сосуды и расщеплять жиры под кожей.Зеленый чайВсем известна польза данного напитка. В составе имеются ингредиенты, являющиеся защитниками от болезней сердца и сосудов, онкологии и процессов старения. Кофеин в составе чая с катехином в совокупности поможет усилить жиросжигание, потерю веса. Но важно соблюдать правильное питание и заниматься спортом, иначе ничего не будет работать.Сывороточный протеинБелок из протеина способствует наращиванию мышц и расщеплению жира одновременно. В сочетании с физнагрузками получится ярко выраженный эффект. К тому же продукт-жиросжигатель способен подавить неумеренный аппетит, насытить и стимулировать метаболизм.Яблочный уксусПлюсы данного продукта: снижает уровень сахара в крови, стимулировать выделение инсулина при склонности к диабету, стимулировать расщепление жира, ускоряет обмен веществ.Перец чилиОстрота ингредиента позволяет говорить о наличии в нем капсаицина — стимулятора метаболизма. Перец насыщает, подавляет аппетит, уменьшая поступление количества калорий.