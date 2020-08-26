Полезные орехи могут оказаться опасными для некоторых людей

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Орехи, будучи очень полезным продуктом по целому ряду параметров, могут оказаться опасными для людей, страдающих аллергией, нарушениями желудочно-кишечного тракта, – об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.Изданию «Вечерняя Москва» эксперт пояснила, что самым полезным, то есть, наиболее богатым важными микроэлементами орехом является грецкий. В нем особенно много белка, цинка, меди, железа, селена«Грецкий орех полезен при анемии, проблемах кровеносных сосудов. При восстановлении после тяжелых хронических сосудистых заболеваний нужно употреблять его обязательно», - заметила специалист.Помимо того, медик отмечает выдающиеся свойства арахиса и фундука. По словам Соломатиной, арахис дает организму много кальция, фундук – марганца и калия. При этом всех перечисленные виды орехов отличаются почти полным отсутствием углеводов, что предотвращает всплески глюкозы в крови.«Гликемический индекс орехов невысокий. Их жиры не содержат холестерина, являясь при этом полиненасыщенными, что положительно сказывается на состоянии ногтей, кожи, волос», - уточнила врач.Однако, по словам эксперта, столь полезный продукт может оказаться опасным. Орехи опасно употреблять при аллергических реакциях, подагре, а также при проблемах желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Соломатина.Кроме того, орехи калорийные – особенно кешью и бразильский орех. Они являются «чемпионами» по содержанию масел, употреблять их нужно очень аккуратно, посоветовала диетолог.