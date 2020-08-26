Признаком каких заболеваний может быть сухость во рту

Сухость во рту — довольно неприятный симптом, который тем не менее редко удостаивается должного внимания. А это может быть признаком ряда серьезных заболеваний.Ксеростомия — это медицинский термин, обозначающий сухость во рту, может быть обусловлен рядом факторов. Если вы недавно пили, если вы не чувствуете жар, но у вас во рту при этом — пустыня, следует насторожиться. Сухость может говорить о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом. Каких именно — расскажет врач-гастроэнтеролог.Также этот признак может быть первым симптомом начинающегося сахарного диабета. От избытка сахара повышается расход жидкости из клеток в кровяное русло, частота мочеиспускания увеличивается и организм быстрее обезвоживается. Как результат — во рту постоянное ощущение сухости.Также причиной непроходящей ксеростомии может быть патология носоглотки, из-за которой возникает необходимость дышать ртом. Чтобы выяснить точную причину, следует обратиться к отоларингологу.Это не полный перечень заболеваний, симптомом которых может быть ксеростомия, для уточнения диагноза нужно посетить специалиста.