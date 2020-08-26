Ученые установили, как серьезные инфекции разрушают иммунную систему

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Исследователи из Австралии рассказали о биологических механизмах, которые отвечают за функциональные ухудшения в работе иммунной системы, возникающие в результате заражения тяжелыми инфекционными болезнями. О том, как на иммунитет человека действуют COVID-19 или ВИЧ.Серьезные инфекции (как и онкологические болезни) подавляют иммунитет, нарушая функциональность так называемых Т-клеток. Речь идет о процессе, который принято называть иммунным истощением. Для защиты иммунной системы от истощения разрабатываются все новые схемы лечения, однако ученые все еще не в полной мере понимают, как устроен процесс на микробиологическом уровне."Мы решили выяснить, как именно Т-клетки иммунитета теряют функциональность из-за тяжелых вирусных инфекций. До сих пор считалось, что процесс протекает достаточно медленно, но наше исследование показало, что пораженный вирусом иммунитет может оказаться безоружным за считанные дни", — говорят сотрудники Мельбурнского университета, которые организовали исследование совместно со специалистами из других научных учреждений Австралии.Тесты на грызунах, которых заразили вирусом лимфоцитарного хориоменингита (аналог тяжелых инфекций человека), показали, что обширные инфекции могут подавлять работу Т-клеток всего за несколько дней. Доктор Даниэль Уцшнайдер, который возглавил исследование, говорит, что открытие представляет большую важность в контексте пандемии, с которой столкнулся мир.