Медики рассказали, чем опасен храп и в каких случаях пора идти к врачу

Проблема, знакомая многим.Эпизодический храп встречается очень часто, и люди, как правило, не считают нужным идти к врачу. Но иногда он может быть по-настоящему опасен.Чаще всего в основе храпа лежат лор-патологии, например, в строении перегородки. Он может возникать и от неудачного положения тела, и от лишнего веса. Еще одна причина — атрофические изменения стенки гортани: язычок разрастается и вызывает трудности с дыханием.Самые тяжелые последствия могут быть от храпа, вызванного апноэ сна. Человек не дышит 1–2 минуты, что чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением памяти и появлением головных болей.Храп повышает риск развития депрессии — человек просыпается и чувствует себя разбитым, раздраженным. Увеличиваются риски ДТП, если человек водит машину.Понять, что храп ненормален и пора обращаться к специалисту, помогут несколько признаков:Утренняя головная боль. Человек просыпается в состоянии разбитости, у него тяжелая голова, боль в затылке, повышенное давление.Регулярные ночные пробуждения. В результате человек практически не спит, что чревато опасными последствиями.Косвенный признак — появление раздражительной слабости, чрезмерное потоотделение.Главным фактором риска остается лишний вес, точнее, окружность шеи с двойными, тройными подбородками.Синдром обструктивного апноэ сна – внезапная остановка дыхания, когда громко храпящий человек перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает свой сон. Это состояние, кроме прочего, ухудшает качество сна, что приводит к развитию синдрома хронической усталости. Кроме того, апноэ мешает нормальному сну членам семьи пациента.(Интернет-издание. Киев, Украина)