Предложен новый способ борьбы с похмельем

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Аминокислота L-цистеин способна уменьшить тяжесть похмелья, вызванного спиртными напитками. Об этом сообщают ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии. Об их новой работе сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Университета Хельсинки.В двойном слепом контролируемом исследовании испытуемые употребляли алкогольные напитки в течение трех отдельных сессий. Некоторые из добровольцев также принимали либо таблетки, содержащие 600 или 1200 миллиграммов цистеина, другие принимали плацебо. У участников исследования измеряли уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов в крови. Тяжесть похмелья ученые определяли с помощью анкетирования, в ходе которого участники рассказывали о своих симптомах.Известно, что L-цистеин вступает в реакцию с ацетальдегидом, первым продуктом распада этанола, который оказывает токсичное и даже канцерогенное (способствующее развитию рака) воздействие на организм. Результаты исследования выявили статистически значимую связь между употреблением цистеина и облегчением симптомов похмелья.