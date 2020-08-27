Тройка продуктов, усиливающих чувство тревожности

Тревожные расстройства встречаются намного чаще, чем может показаться на первый взгляд. При этом триггером могут выступать не только определенные события, но даже предпочтения в еде. Если вы испытываете проблемы с тревожностью, попробуйте исключить из своего рациона эти продукты.Простые углеводыБелый хлеб, рис, макароны, сделанные не из цельного зерна, содержат рафинированный сахар, который не только опасен для здоровья, но и для настроения. Рафинированный сахар приводит к резкому выбросу глюкозы в кровь и такому же резкому ее падению, что связано с тревожностью.ШоколадКазалось бы, шоколад помогает бороться с плохим настроением, но не все так просто. В нем содержится сахар и кофеин, которые в совокупности могут запустить неприятную реакцию. Ученые рекомендуют заменить его на что-то белковое с небольшим количеством жира, например, на греческий йогурт, добавить сладости которому можно с помощью фруктов и ягод.СоусыГотовые соусы, вроде кетчупа или салатных заправок здорово выручают, когда не хочется тратить лишнее время на их приготовление. Но одновременно с этим большинство из них содержит много сахара, о негативном влиянии на тревожность которого уже упоминалось выше.