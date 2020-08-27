Для сжигания жира на животе наиболее хороши пять типов продуктов

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Увеличение жира на животе опасный процесс, поскольку может означать рост висцерального жира, крайне вредного для организма. Для его сжигания экспертами рекомендуются пять типов продуктов.Увеличение висцерального жира, заставляющее расти живот, является одним из факторов воспаления, способствующего развитию таких заболеваний, как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии. Данный тип жира, скапливаемого на животе, находится ближе всего к жизненно важным органам, поэтому избавляться от него необходимо для сохранения здоровья, профилактики внезапных, критических для жизни состояний.По мнению экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) регулярное употребление определенных продуктов может помочь сжечь жир на животе и избавиться от висцерального жира, сообщает Express.Малина. Ягода, свежая или замороженная, содержит большое количество клетчатки, которая помогает уменьшить количество жировых отложений на животе. Но особенно она хороша тем, что помогает регулировать инсулиновую реакцию организма, снижая риск высокого уровня сахара в крови.Авокадо. Его богаты мононенасыщенными жирами и олеиновыми жирными кислотами плоды – очень хороший выбор для уменьшения абдоминального жира и снижения риск метаболического синдрома (комплекса нарушений, связанных с увеличением сахара в крови и веса). Специалисты утверждают, что рацион, содержащий достаточно много мононенасыщенными жирами, может фактически предотвратить распределение жира в организме вокруг живота за счет подавления экспрессии определенных жировых генов.Продукты с полиненасыщенными жирами. Эксперты рекомендуют заменять продукты, содержащие насыщенные и трансжиры, продуктами, содержащими полиненасыщенные жиры, – к ним прежде всего относятся полезные нерафинированные растительные масла, рыба, орехи, семена подсолнечника. Их потребление активизирует метаболические процессы, обеспечивающие сжигание жира на животе.Продукты с растворимой клетчаткой. Они способствуют росту полезных бактерий в кишечной флоре. Согласно данным, опубликованным журналом Obesity, каждые дополнительные 10 граммов растворимой клетчатки, потребляемой ежедневно, сокращают за пять лет количество висцерального жира на 3,7 процента. Очень хорошими источниками растворимой клетчатки являются яблоки, зеленый горошек, фасоль, овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, свежий картофель.Зеленые овощи. Одно из преимуществ овощей при попытке избавиться от жира заключается в том, что они обеспечивают значительный объем и чувство сытости при небольшом количестве калорий – это один из важнейших инструментов похудения. Вдобавок продукт обеспечивает организм массой минералов, без которых невозможен активный метаболизм.