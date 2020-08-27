Преддиабетическое состояние в разы повышает вероятность смерти от коронавируса

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Метаболический синдром, также известный как преддиабетическое состояние, увеличивает вероятность смерти от коронавирусной инфекции примерно в три раза. К такому выводу пришли медики из США.Лишний вес, стабильно высокий уровень сахара в крови, высокое давление, повышенный уровень холестерина в крови, а также другие проявления преддиабетического состояния — это факторы, которые в значительной степени повышают вероятность смерть от COVID-19. Чем больше проявлений метаболического синдрома у пациента, тем выше вероятность летального исхода.О том, что COVID-19 представляет серьезную опасность для людей, которые страдают от сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердца, известно с самого начала пандемии. Точные причины этой связи пока не изучены, но предполагается, что ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой ухудшают работу иммунной системы, а также повышают склонность организма к воспалительным реакциям.Проблему изучили специалисты Тулейнского университета, группу которых возглавил Джошуа Денсон. Анализ нескольких сотен случаев COVID-19 показал, что преддиабетическое состояние увеличивает риск смерти от коронавируса примерно в три раза. Возраст пациентов, при этом, не имеет решающего значения — метаболический синдром одинаково опасен как для пожилых, так и для молодых больных.