Обнаружена неожиданная причина развития диабета 2-го типа
Последние исследования позволили выделить белок Dusp8, кодируемый одноименным геном. Он регулирует чувствительность к глюкозе и инсулину. По сути, ген Dusp8 выполняет роль привратника при гипоталамусе, влияющего на чувствительность к инсулину и на процесс воздействия самого гипоталамуса на показатели чувствительности к инсулину.
Таким образом, носители определенного варианта гена Dusp8 имеют повышенный риск развития сахарного диабета 2-го типа вследствие нарушенной чувствительности гипоталамуса с инсулину. Вероятно, прицельное воздействие на ген позволит вернуть систему регулирования сахара в теле к норме.
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