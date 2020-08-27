Ученые определили новые бактерии, вызывающие кариес

Бактерии Streptococcus mutans чаще всего являются причиной кариеса. Их увеличение вызывает разрушение зубов. Однако ученые полагают, что винить стоит не только их. Группа исследователей из Университета Окаяма, Япония решила заняться этим вопросом.Студенты университета приняли участие в работе, заполнив анкету о своем стоматологическом здоровье в начале исследования и во время последующего наблюдения через три года. Это позволило определить усиление кариеса у студентов с течением времени.Ученые собрали образцы слюны у случайно выбранных студентов из двух групп (с серьезным и небольшим ухудшением кариеса), которые проанализировали с помощью секвенирования ДНК для получения микробных профилей.Оказалось, что в обеих группах существует очень похожее микробное разнообразие полости рта. Однако в группе А численность бактериальных семейств Prevotellaceae и Veillonellaceae и родов Alloprevotella и Dialister была больше, чем в группе B. Эти два семейства, как известно, включают виды, которые также производят кислоту. Таким образом, это открытие предлагает новые возможности профилактики кариеса, которые не направлены на сдерживание популяций Streptococcus mutans.