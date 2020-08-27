Для лечения ожирения и диабета предложено новое средство

Ученые из Диабетического центра Джослин представили доказательство концепции новой клеточной терапии против ожирения. Потенциальная терапия предполагает пересадку белых жировых клеток человека, которые были генетически модифицированы, чтобы напоминать клетки бурого жира. Именно бурый жир помогает снижать уровень глюкозы и липидов в крови, связанный с метаболическими заболеваниями, такими как диабет.Тем не менее, люди с избыточным весом или ожирением, как правило, имеют меньше полезного бурого жира, и им на помощь могут прийти клетки HUMBLE.Пересаженные мышам, лишенным иммунной системы, клетки HUMBLE превратились в похожие по функционалу на настоящий бурый жир. Мыши, которым была сделана трансплантация HUMBLE, показали гораздо большую чувствительность к инсулину и способность выводить глюкозу из крови по сравнению с контрольной группой.