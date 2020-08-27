Для лечения ожирения и диабета предложено новое средство
Тем не менее, люди с избыточным весом или ожирением, как правило, имеют меньше полезного бурого жира, и им на помощь могут прийти клетки HUMBLE.
Пересаженные мышам, лишенным иммунной системы, клетки HUMBLE превратились в похожие по функционалу на настоящий бурый жир. Мыши, которым была сделана трансплантация HUMBLE, показали гораздо большую чувствительность к инсулину и способность выводить глюкозу из крови по сравнению с контрольной группой.
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