Израильские учёные назвали необычный продукт для борьбы с кариесом

Кариес является сложным патологическим и болезненным процессом, происходящим в твёрдых тканях зубов из-за воздействия внешних и внутренних неблагоприятных факторов.

Данный недуг, разрушающий зубную эмаль, можно подавить, включив в рацион маринованные огурцы.

Исследование, проведенное в Китае, определило, что в названном продукте в изобилии содержатся пробиотики. Данные бактерии образуются в ходе ферментации овощей.

Названные компоненты поддерживают сохранность продуктов питания, а также влияют на состояние здоровья, повышая иммунную систему организма. Бактерии стабилизируют кишечную микрофлору и снижают уровень вредного холестерина.

В ходе исследования учёные оценивали 14 различных видов солёных огурцов из провинции Сычуань, находящейся на юго-западе Китая.

Специалисты извлекли 54 штамма лактобацилл и установили, что одна из них – L. plantarum K41, снижает вероятность возникновения кариеса.

Профессор Ариэль Кушмаро, один из авторов исследования, заявил, что выделенный компонент на 98,4% уменьшил количество бактерий, провоцирующих развитие кариеса.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

http://neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Стоматология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь