Израильские учёные назвали необычный продукт для борьбы с кариесом

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Кариес является сложным патологическим и болезненным процессом, происходящим в твёрдых тканях зубов из-за воздействия внешних и внутренних неблагоприятных факторов.Данный недуг, разрушающий зубную эмаль, можно подавить, включив в рацион маринованные огурцы.Исследование, проведенное в Китае, определило, что в названном продукте в изобилии содержатся пробиотики. Данные бактерии образуются в ходе ферментации овощей.Названные компоненты поддерживают сохранность продуктов питания, а также влияют на состояние здоровья, повышая иммунную систему организма. Бактерии стабилизируют кишечную микрофлору и снижают уровень вредного холестерина.В ходе исследования учёные оценивали 14 различных видов солёных огурцов из провинции Сычуань, находящейся на юго-западе Китая.Специалисты извлекли 54 штамма лактобацилл и установили, что одна из них – L. plantarum K41, снижает вероятность возникновения кариеса.Профессор Ариэль Кушмаро, один из авторов исследования, заявил, что выделенный компонент на 98,4% уменьшил количество бактерий, провоцирующих развитие кариеса.