Что есть беременным: необходимые и запретные продукты

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Об этом важно знать всем женщинам, которые готовятся стать мамами.Что нельзя есть беременным? Если слушать знакомых и народные методы, то почти ничего. На самом деле, все обстоит немного иначе.В идеале, беременным стоит придерживаться диеты, но не для похудения, а для равномерного употребления всех необходимых продуктов. Такое спланированное питание позитивно влияет как на женщину, так и на ребенка.Что нужно есть беременным? Почти все! Просто в небольших количествах. И отдавать предпочтение стоит продуктам хорошего качества.Сколько нужно есть беременным?Очень распространенный миф о том, что во время беременности женщинам нужно есть «за двоих». На самом деле специалисты советуют увеличивать рацион в третьем триместре только на 300 ккал, есть девушка носит одного ребенка. Если двоих — на 600, если троих — 900. Переедание и набор лишнего веса как-раз таки могут спровоцировать проблемы с родами и здоровьем малыша.Что касается конкретных продуктов, то ограничения, конечно же, есть. Публикуем список продуктов от Национальной службы здравоохранения Великобритании, с которыми беременным нужно быть осторожными.Молочные продукты, сырыЕсли у беременной нету индивидуальной непереносимости лактозы, главная проблема заключается в пастеризации молока. Молоко без термической обработки может быть опасным, поскольку в нем живет множество бактерий.Сыры есть можно, но не всех видов. На ближайшие 9 месяцев под табу оказываются все сыры с плесенью: бри, камамбер, дор блю, горгонзола и остальные. Отдавайте предпочтение выдержанным сырам или мягким из пастеризованного молока (фета, халуми, моцарела).ЯйцаИсточник самого правильного и легко усваиваемого белка может таить в себе огромную опасность в виде сальмонеллеза. Чтобы уберечь себя от инфекций, стоит отказаться от сырых яиц и блюд, где они присутствуют — домашний майонез, яичница-глазунья, сырое тесто, яйца всмятку. Отдайте предпочтение яйцам, сваренным вкрутую, омлетам, выпечке — в них опасности нет.МясоНикакой слабой прожарки, мяса с кровью и, тем более, сырого мяса в рационе беременной женщины быть не должно. Как и в случае с молоком и с яйцами, в мясе может находиться множество бактерий, которые при соответствующей термической обработке погибают. В противном случае можно подхватить инфекцию. Например, листериоз, последствия которого могут спровоцировать выкидыш или мертворожденного ребенка. Паштет, печень стоит ограничить в рационе, ведь в них содержится большое количество витамина А. Это может быть вредно для развивающегося плода.РыбаС употреблением сырой рыбы в пищу нужно всегда быть осторожными, а на время беременности стоит вообще удержатся от нее в пользу термически обработанной. Вяленную и копченую рыбу также стоит отставить «на потом».Кроме того, старайтесь не выбирать океаническую рыбу, ведь в ней часто содержится большая концентрация метилртути. Старайтесь выбирать рыбу из чистых водоемов. И обязательно варите, запекайте или жарьте до полной готовности.Овощи и фруктыЕдинственная их опасность для беременных — это недостаточно тщательно вымыть плод перед едой. Ведь продукты из магазина проходят долгий путь через руки разных людей, пока попадут к вам домой. Продукты с грядки не безопасней: в почве, с которой они контактируют, живут бактерии ботулизма, токсоплазмоза и других опасных заболеваний.КофеинЭто не только кофе, но и зеленый чай, кола, энергетики, шоколад, некоторые медикаменты. Во время беременности кровь медленнее очищается от кофеина. Некоторые исследователи установили связь между употреблением кофеина и ограничением роста плода, снижением массы тела и т. д.Существует недостаточно доказательств, чтобы опровергнуть или подтвердить эффективность отказа от кофе касательно массы тела ребенка при рождении. Но специалисты рекомендуют беременным употреблять не более 200 мг кофеина в сутки. Приблизительно, это 2?3 чашки растворимого кофе.Продукты-аллергеныЕсли у беременной нет аллергической реакции на такие продукты как арахис, клубника, яйца, продукты красного цвета и подобные, ей не нужно от них отказываться. Исследования доказали, что употребление этих продуктов не влияет на вероятность того, что ребенок родится аллергиком.ВитаминыВо время вынашивания ребенка женщине необходимо получать достаточно микроэлементов и витаминов. Возможно получать все необходимое из сбалансированного рациона, но в некоторых случаях врачи могут назначить дополнительные витаминные комплексы. Ни в коем случае нельзя начинать пить витамины самостоятельно — неправильно подобранный препарат может нанести вред организму и матери, и ребенка.КлетчаткаЕй стоит уделить особое внимание. Особенно много ее содержится в миндале, бобах, черносливе. Но употреблять ее нужно правильно, не забывая пить много воды. Иначе клетчатка может спровоцировать расстройства пищеварения.Читайте также: Ультрас Динамо прорвались на стадион и устроили Луческу «горячий прием». ВидеоАлкогольМедики настоятельно рекомендуют отказаться от алкоголя на весь период беременности. Он может негативно влиять на нерожденного ребенка, который не в состоянии перерабатывать его так интенсивно, как взрослый человек. Через кровь матери спирт попадает в плаценту и влияет на развитие некоторых органов, в том числе печени. А в первые 3 месяца употребление матерью спиртных напитков может спровоцировать выкидыш.Врачи рекомендуют на период беременности отказаться от вредной пищи такой как фаст-фуд, продукты с высоким содержанием сахара. Но, если у девушки нет индивидуальных противопоказаний, иногда можно побаловать себя чем-то вкусным и неполезным.