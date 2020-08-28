Ученые рассказали, как плохое питание влияет на психическое здоровье

Результаты последних исследований.Плохое состояние психического здоровья связано с низким качеством питания, независимо от таких личностных характеристик, как пол, возраст, образование, семейное положение и уровень дохода.Об этом говорится в исследовании Университета Лома Линда, его опубликовали в International Journal of Food Sciences and Nutrition.Исследовательская команда изучила данные телефонных опросов (всего 245 891 человека), проведенных в период с 2005 по 2015 год в рамках California Health Interview Survey (CHIS). Они имели обширную информацию о социально-демографических данных, состоянии здоровья и поведении в отношении здоровья.Питание и психическое здоровьеИсследование показало, что почти 17% взрослых в Калифорнии страдают от психических заболеваний, из них 13,2% имеют умеренное, 3,7% – тяжелое психическое расстройство.Полученные результаты оказались аналогичными предыдущим исследованиям связи между психическими заболеваниями и нездоровым питанием, проведенным в других странах. Например, было обнаружено, что повышенное потребление сахара связано с биполярным расстройством, а потребление переработанных продуктов – с депрессией.Это и другие подобные исследования могут иметь большое значение для лечения в поведенческой медицине. Возможно, настало время для нас более внимательно взглянуть на роль диеты в психическом здоровье,– отметили ученые.