Ученые заметили, что долгожители реже заражаются коронавирусом

Люди, генетически предрасположенные к высокой продолжительности жизни, в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией нового типа. К такому выводу пришли сотрудники Эдинбургского университета, Гарвардской медицинской школы, МФТИ и биотехнологической компании "Геро".Способность дожить до 90 и более лет, которая лежит в основе экстремального долголетия, связана с определенными генетическими особенностями, которые усиливают сопротивляемость организма разным заболеваниям. Долгожители и их дети, как показывает статистика, позже заболевают хроническими недугами, чем в среднем в популяции."Долгожители, как правило, наделены генами, которые защищают их не только от возрастных заболеваний, но и от опасных инфекций, к которым относится в том числе и COVID-19", — заявил Петр Федичев, основатель биотехнологической компании "Геро". Федичев подчеркнул, что долгожители не только реже болеют коронавирусной инфекцией, но и в основном переносят ее без серьезных осложнений.Такие выводы были получены по итогам масштабного анализа данных, собранных в биобанке Великобритании. Ученые изучили более 1200 положительных и почти 460 тысяч отрицательных случаев инфицирования, а затем сравнили результаты анализа с генетическими особенностями, которые принято ассоциировать с долголетием.