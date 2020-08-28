Еда для вашей кожи: 3 витамина, которые кожа должна получать из продуктов питания

Мы должны оказывать нашей коже всю необходимую поддержку, чтобы она стала более устойчивой ко всем видам стрессовых факторов окружающей среды. Без надлежащего питания наша кожа не сможет восстанавливать полученные повреждения и эффективно выполнять свою работу. Чтобы усилить естественную защиту кожи, а также ее естественную способность к заживлению, необходимо получать достаточное количество этих трех витаминов из своего ежедневного рациона.Витамин СБлагодаря антиоксидантным свойствам витамина С, коммерческие средства по уходу за кожей, которые борются с признаками старения, содержат большое количество витамина С. Но это еще не все, чем знаменит витамин С. Роль этого питательного вещества в производстве коллагена была подтверждена большим объемом исследований.Источник: цитрусовые, черника, клюква, ананас, киви, манго, арбуз и дыня.Витамин ДПо словам дерматологов, здоровый уровень витамина D помогает предотвратить старение кожи. Более того, активная форма витамина D (кальцитриол) играет огромную роль в росте клеток кожи, а также в восстановлении поврежденной кожи.Источник: жирная рыба, рыбий жир, говяжья печень, молочные продукты, сыр и яйца.Витамин ЕКак и витамин C, витамин E является витамином-антиоксидантом, который защищает кожу от повреждений.Например, наш организм использует витамин Е, чтобы минимизировать ущерб, наносимый вредными ультрафиолетовыми лучами. Наша кожа вырабатывает маслянистое вещество, называемое кожным салом, которое содержит витамин Е. Однако витамин E при местном применении менее эффективен, чем витамин E в кожном сале. Вот почему дерматологи говорят, что ежедневная доза витамина Е с пищей намного лучше для вашей кожи.Источник: семена подсолнечника, миндаль, фундук, лосось, авокадо, красный сладкий перец, манго, зелень репы, морское ушко и киви.