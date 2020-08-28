Почему диабет может закончиться ампутацией ноги

Зачем эндокринологу смотреть на ноги? Так мог бы начинаться анекдот, но синдром диабетической стопы – это совсем не смешно.Тяжесть сахарного диабета определяется не столько расстройством углеводного обмена, сколько последствиями этого нарушения. В основе всех осложнений – поражение (ангиопатия) мелких и крупных сосудов. Из-за микроангиопатии, главным образом, страдают сетчатка глаза, почки и нервы. Макроангиопатии приводят к атеросклерозу, инфарктам и инсультам.Одним из тяжелых осложнений сахарного диабета считается синдром диабетической стопы (СДС). Он возникает из-за уменьшения кровоснабжения и иннервации ног, в результате чего ткани погибают и может потребоваться ампутация ноги. Риск получить СДС в течение жизни у больных диабетом колеблется между 15 и 20%. Но избежать заболевания тоже можно.Существует две возможные причины, почему возникает СДС. Первая – прекращается полноценное питание тканей стопы кровью (ишемия). Вторая – отмирают мелкие нервы, отвечающие за чувствительность на ноге. В результате может развиться ишемическая или нейропатическая формы диабетической стопы.Если не следить за ногами, то СДС можно упустить. Болезнь начинается незаметно. Ноги могут стать чуть более холодными, бледными, появляются сухие мозоли, позже возникает деформация пальцев. Но самое главное – теряется чувствительность и вот уже не мешает залетевший в ботинок камешек и не тревожит случайный порез. В ранку, оставленную без внимания, попадает инфекция и образуется плохо заживающая язва.Эндокринологи рекомендуют всем больным диабетом регулярно осматривать стопы. То же самое должны делать и врачи, когда к ним приходит человек, давно страдающий нарушением углеводного обмена. Осмотр может провести и участковый терапевт, и эндокринолог, но диагноз СДС поставит, скорее всего, невролог.Первоначальные изменения в чувствительности ног настолько тонкие, что для диагностики используется специальный инструмент. Это эластичная нить (монофиламент), которая давит на кожу весом всего в 10 грамм. Также врач проверяет вибрационную чувствительность камертоном, реакцию на тепло и холод, оценивает пульс на лодыжках. Такой осмотр делается раз в год, а при первых расстройствах чувствительности – чаще.Важно знать, на какие признаки надо обращать внимание самому диабетику при осмотре ног. Любые покраснения, отеки, незаживающие царапины – звонок, что пора прийти на осмотр. Также настораживать должны утолщенные желтые ногти, выпадение волос на пальцах и голенях, жжение и судороги.Профилактика – лучшее и самое первое лечение синдрома диабетической стопы. Ухаживать за ногами научат в специальных кабинетах диабетической стопы, такие есть по всей России. Ежедневный осмотр ног, тщательное мытье, регулярный медицинский педикюр, выбор максимально удобной обуви – вот рецепты, которые помогут предотвратить СДС. Как ни странно, ноги спасет и правильная еда. Раз все началось с нарушений углеводного обмена, то и замедлить появление СДС помогут диета и прописанные от диабета лекарства.