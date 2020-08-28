Витамин С - спасение от возрастного сокращения мышечной массы
Это важное открытие, так как с возрастом мышечная масса сокращается, что значительно снижает качество жизни и грозит развитием целого ряда заболеваний. Известно: люди старше 50 лет теряют до 1% скелетной мускулатуры каждый год, и считается, что от этого страдают более 50 миллионов человек во всем мире.
Потребление витамина С помогает защитить клетки и ткани организма от вредных свободных радикалов, способных разрушить мышечную ткань и ускорить процесс старения. Такие выводы ученые сделали, проанализировав данные более 13000 человек в возрасте от 42 до 82 лет.
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