Этот плотный завтрак при диабете помогает нормализовать уровень сахара в крови

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Правильный завтрак – ключ к нормализации сахара в крови, констатируют специалисты Diabetes UK (Великобритания). При этом, говорят они, первый прием пищи может быть плотным, очень сытным и вкусным.По утрам зачастую уровень глюкозы в крови бывает самым высоким, но британские медики отмечают, что людям, страдающим диабетом, не обязательно «зацикливаться на нескольких ложках каши» на завтрак. Они предлагают рецепт плотного сытного завтрака, который помогает нормализовать уровень сахара в крови и снизить потребность в инсулине. Одно из главных блюд в нем – приготовленные яйца.«Отличным дополнением к завтраку, одобренным мировым диабетическим сообществом, является яичница-болтунья. Так же, как в классическом варианте, к ней можно добавить немного сочных помидоров и горсть грибов, но вместо колбасы – перец, а вместо бекона – свежий листовой шпинат», - советуют в Diabetes UK.Эксперты организации ссылаются на результаты исследования, проведенного Университетом Восточной Финляндии. Его авторы изучали эффект потребления яиц на завтрак, анализируя данные 2332 участников возрастом от 42 до 60 лет. Было обнаружено, что у тех, кто съедал четыре яйца в неделю, уровень глюкозы в крови был ниже, чем у тех, кто ел их меньше. Исследователи резюмировали, что куриные яйца «содержат несколько полезных питательных веществ, способных влиять на метаболизм глюкозы и содействовать ее нормализации».Помимо этого, медики не возражают против употребления диабетиками сыра. Они поясняют, что продукт содержит низкий гликемический индекс (ГИ). Это означает, что после съеденного ломтика сыра сахар в крови будет повышаться медленно, без резких скачков.«Люди с диабетом могут без опасений есть сыр в рамках сбалансированной диеты. Лучший выбор для них – это сыры с наименьшим содержанием соли, например, моцарелла, эмменталь», - поделились эксперты.Таким образом, достаточно плотный завтрак, состоящий из яичницы-болтуньи с перцем, помидорами, грибами, шпинатом и кусочком сыра, может стать хорошим началом дня для людей с диабетом, подытожили они. Такой завтрак поспособствует контролю уровня глюкозы в крови.Медики напомнили, что плохо контролируемый диабет способствует развитию осложнений, повреждая кровеносные сосуды и нервы.