Какой шампунь подходит для разных типов волос

Испокон веков длинные волосы считались символом женственности. Но времена меняются, и девушки могут позволить себе стрижку любой длины, оставаясь при этом такими же красавицами. Какой бы стиль не предпочитала девушка, важно, чтобы волосы были ухоженными. Ведь даже кудри до поясницы могут выглядеть паклей на голове, если правильно за ними не ухаживать. Немаловажную роль для ухода играют шампуни, которые необходимо подбирать, исходя из особенностей строения волосяных фолликулов и специфики кожного покрова головы.Какой шампунь нужен девушкам с разными типами волосСреди всей косметики для гривы шампунь занимает главное место. От правильности его выбора зависит очень многое. Так, шампунь для жирных волос может окончательно высушить ломкие и окрашенные локоны. А увлажняющий шампунь способен испортить даже дорогое салонное окрашивание. Даже частота мытья разных типов волосяного покрова должна варьироваться, что уж говорить о составе моющего средства. Предлагаем раз и навсегда разобраться с тем, какой шампунь подойдет разным типам волосяных луковиц.Основные типы волос:Нормальные;Жирные;Сухие;Окрашенные.Какой бы тип не достался вам от природы, оптимальный вариант ухода можно найти на сайте www.yves-rocher.ua. Эксперт растительной косметики создал продукты, которые обеспечат наиболее эффективный результат за достаточно короткое время. В ассортименте можно найти всю косметику, необходимую для тщательного ухаживания: от шампуней и лосьонов до спреев и масок.Какой шампунь подходит для разных типов волосНормальные волосыВ данном случае речь идет не о наличии посечённых кончиков, а о нормальной работе сальных желез. Волосы этого типа обладают здоровым блеском, не запутываются, и не загрязняются слишком быстро. Важно их не испортить. Для этого трихологи советуют мыть голову не чаще 1-2 раз в неделю, дабы не нарушить кислотно-щелочной баланс. Кроме этого, рекомендуют не увлекаться шампунями, содержащими масла и глину.Жирные волосыОбладательницы такого типа могут легко попасть в замкнутый круг: чем чаще моешь голову, тем быстрее кожа жирнеет. Понадобится тщательное очищение, которое обеспечивает мицеллярный шампунь «Детокс и Восстановление». Не лишними будут еженедельные пилинги и маски с освежающими травами в их составе.Сухие волосыТакие волосы без должной заботы выглядят неопрятно, сильно путаются. Им необходимо питание и восстановление. С этой функцией превосходно справится шампунь с маслом жожоба в составе. Полезны и другие шампуни, которые содержат масла, отвары трав. Выбирайте формулы без сульфатов и силиконов. Воздержитесь от мытья головы чаще 2 раз в неделю. Также не стоит использовать горячую воду, которая слишком пересушивает шевелюру.Окрашенные волосыОтдельно стоит выделить данный тип волос, так как практически ежемесячно окрашенные фолликулы подвергаются серьезному химическому воздействию. Кроме того, страдает кожа головы, особенно при использовании аммиачных красителей. Таким космам необходимо питание, восстановление, бережное очищение. При этом очень важно защитить цвет от вымывания. С этой задачей в полноте справляется безсульфатный шампунь с мякотью ягод Асаи.Выберите оптимальный для себя шампунь Yves Rocher, который не только позаботиться о вашей шевелюре, но и подарит незабываемые минуты релакса и аромотерапии!