Здоровье микробиома кишечника влияет на мышечную силу у пожилых

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Микробиом кишечника влияет на мышечную силу, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Experimental Gerontology. Ученые из Университета Тафтса заявили, что микробиом кишечника - сообщество микроорганизмов, живущих в пищеварительном тракте, - помогает увеличить или уменьшить мышечную силу в зависимости от количества определенных бактерий.Результаты исследования приносят пользу не только спортсменам, но и пожилым людям, которые обычно теряют мышечную массу и испытывают снижение мышечной силы из-за возраста.«Выявление различий в бактериях, присутствующих в высокофункциональных и низкофункциональных группах в этом исследовании, приближает нас к более полному пониманию как микробиома кишечника, так и здорового старения», - сказал соавтор Роджер Филдинг.Бактерии кишечника влияют на мышечную силуМикробиом кишечника играет важную роль в различных системах организма. Он стимулирует иммунную систему, расщепляет пищу и синтезирует определенные витамины и аминокислоты. Предыдущие исследования также показали, что он участвует в развитии неврологических состояний, таких как болезнь Паркинсона.Результаты показывают, что бактериальные профили двух групп значительно различались. Например, физически активная группа имела более высокие уровни Prevotellaceae, Barnesiella, Prevotella и Barnesiella в кишечнике.«Теперь мы начинаем понимать роль кишечных бактерий в поддержании мышечной силы у пожилых людей», - сказал соавтор Майкл Люстгартен.Он также сказал, что повышение уровня определенных бактерий в кишечнике приведет к увеличению мышечной силы.