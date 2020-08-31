Здоровье микробиома кишечника влияет на мышечную силу у пожилых
Результаты исследования приносят пользу не только спортсменам, но и пожилым людям, которые обычно теряют мышечную массу и испытывают снижение мышечной силы из-за возраста.
«Выявление различий в бактериях, присутствующих в высокофункциональных и низкофункциональных группах в этом исследовании, приближает нас к более полному пониманию как микробиома кишечника, так и здорового старения», - сказал соавтор Роджер Филдинг.
Бактерии кишечника влияют на мышечную силу
Микробиом кишечника играет важную роль в различных системах организма. Он стимулирует иммунную систему, расщепляет пищу и синтезирует определенные витамины и аминокислоты. Предыдущие исследования также показали, что он участвует в развитии неврологических состояний, таких как болезнь Паркинсона.
Результаты показывают, что бактериальные профили двух групп значительно различались. Например, физически активная группа имела более высокие уровни Prevotellaceae, Barnesiella, Prevotella и Barnesiella в кишечнике.
«Теперь мы начинаем понимать роль кишечных бактерий в поддержании мышечной силы у пожилых людей», - сказал соавтор Майкл Люстгартен.
Он также сказал, что повышение уровня определенных бактерий в кишечнике приведет к увеличению мышечной силы.
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