Причины, по которым яйца являются одним из самых здоровых продуктов на планете

Яйца - это стандартный завтрак, куда полезнее, чем другие основные продукты питания, такие как блины и хлопья. Но, несмотря на то, что яйца являются питательным и уважаемым суперпродуктом, они, как правило, вызывают противоречивые мнения любителей здоровья и фитнеса из-за высокого содержания в них холестерина.Всего одно большое яйцо содержит поразительные 372 миллиграмма холестерина, что является одним из самых высоких уровней среди мяса животных и продуктов животного происхождения. Тем не менее, это не мешает диетологам и диетологам рекомендовать употребление яиц как часть сбалансированной диеты.В списках продуктов с высоким содержанием холестерина часто есть яйца, поэтому неудивительно, что некоторые люди избегают яиц из страха. Однако большинство специалистов в области здравоохранения не разделяют этих опасений. По словам Джо Карсона, профессора питания академического центра медицинских наук в Далласе, употребление яиц в рамках сбалансированной диеты - разумный поступок.Яйца также могут считаться менее опасными для людей, которые не получают достаточного количества холестерина из своего рациона. Кроме того, яйца являются гораздо более здоровым источником животного белка, холина , железа, цинка и других важных микроэлементов, чем красное мясо.Если же говорить о конкретных преимуществах употребления яиц для здоровья, то можно назвать следующие.Улучшение здоровья мозгаХолин, питательное вещество, содержащееся в яйцах, имеет решающее значение для поддержания оптимального здоровья мозга. Несмотря на то, что холин является одним из малоизученных питательных микроэлементов, было обнаружено, что он защищает мозг от последствий преждевременного старения. Яйца также содержат небольшое количество фолиевой кислоты - еще одного питательного микроэлемента, необходимого для здоровья мозга. Сера в яйцах увеличивает усвоение обоих этих питательных веществ. У пациентов с деменцией часто обнаруживается дефицит холина и фолиевой кислоты.Регулирование аппетитаОдна из причин, по которой яйца являются такими популярными продуктами для завтрака, связана с их влиянием на аппетит. Исследования показали, что яичный завтрак помогает контролировать чувство голода на 24 часа! Это также может минимизировать желание съесть второй завтрак или пойти на вторую порцию в обед.Защита во время беременности от врожденных дефектовХолин и фолиевая кислота полезны для здоровья мозга. Это еще более верно для тех, кто еще находится в утробе матери. Исследования показывают, что достаточное потребление холина во время беременности имеет решающее значение для поддержки развития мозга плода. Клинические исследования также показали, что адекватное потребление холина во время беременности может помочь ускорить когнитивное развитие детей в дальнейшем. Между тем фолиевая кислота играет важную роль в защите от дефектов нервной трубки или врожденных дефектов головного, спинного или спинного мозга. Холин также поддерживает формирование клеточных мембран и межклеточную коммуникацию у плода. Кроме того, яйца содержат витамин B12, питательный микроэлемент, необходимый для образования красных кровяных телец, функции мозга и синтеза ДНКСпособствуют хорошему зрениюНекоторым людям нравится обходить проблему высокого уровня холестерина в яйцах, удаляя желток, поскольку он содержит большую часть холестерина. Но это избавляет от некоторых важных антиоксидантов для здоровья глаз: лютеина и зеаксантина. Эти антиоксиданты являются частью более крупного класса растительных соединений, называемых каротиноидами. Каротиноиды, содержащиеся в оранжевых продуктах, таких как морковь, апельсины и болгарский перец, смягчают вредное воздействие синего света от компьютеров и телевизоров на наши глаза. Существующие исследования также показали, что каротиноиды могут минимизировать риск ухудшения зрения в более позднем возрасте, включая другие глазные заболевания, такие как возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и глаукома. Лютеин и зеаксантин можно найти в овощах, но жиры в яйцах помогают нашему организму лучше усваивать эти антиоксиданты.Укрепление костейВитамин D, важное питательное вещество для строительства костей, содержится в небольшом количестве природных источников, включая яйца. Витамин D также способствует усвоению кальция для улучшения здоровья костей.Таким образом, в итоге можно констатировать, что несмотря на печально известное высокое содержание холестерина, есть веские причины рассмотреть возможность регулярного употребления яиц. Яйца полезны для сердца и мозга, они являются суперпродуктом, который должен стать основным продуктом сбалансированного питания.