Как избавиться от хронической усталости: упражнение на восстановление сил

Если выполнять умственные задачи и одновременно физические, то запас энергии может истощиться через часФразу "устал до смерти" можно часто услышать не только в конце рабочей недели, а и в конце каждого рабочего дня. Более того, уставшими люди могут чувствовать себя сразу после пробуждения. Если такое происходит, значит тут присутствует хроническая усталость. Чем она опасна, рассказала психолог Надежда Железняк и на своей странице в Instagram дала полезное упражнение на восстановление своих сил.К слову, для японцев фраза "устал до смерти" – это не только выражение своего состояния, а и официальная причина смерти. "Кароши" – так в Японии называют смерть, вызванную чрезмерным переутомлением."Мы слушаем радио и параллельно работаем. Да еще успеваем кофе прихлебывать, а может и за ребенком следить. Уже сами эти действия изматывают. Но больше всего энергии мы теряем из-за многозадачности. Это называется "постоянное частичное внимание"", – поясняет эксперт.По ее словам, еще столетие назад Дж. Уэлш устроил эксперимент, чтобы выяснить, насколько успешно мы можем думать и выполнять физическую работу. В результате своего исследования, он выяснил, что если мы выполняем умственные задачи и при этом физически трудимся, то запас энергии может истощиться уже через час.Как сохранить свои силы: три способа1. Проанализируйте, какие именно дела вы совмещаетеНапример, сидение в соцсетях и слежка за малышом (или начальником, чтоб не заметил) вполглаза могут серьезно энергетически истощать.2. Давайте себе отдохнуть: иногда только работайтеЕсли вы молодая мама и намазываетесь кремом, не надо думать: "А что если ребенок сейчас проснется? Как тогда я лягу на подушку с липким лицом?.." Чувствуете, как одна мысль порождает другую?"Получается, что ребенка рядом нет, а мысли — есть. Сейчас будет банальный совет – сфокусируйтесь на "здесь и сейчас"", – советует психолог.Евгения говорит, что волшебной таблетки не будет. Да, это тревога, но дайте себе передышку хотя бы в 15 минут.3. Научитесь экономить энергиюЧто мы делаем, чтобы сэкономить заряд на телефоне? Снижаем время его использования, приглушаем яркость. То же самое необходимо и нам: приглушить эмоции, стараться снизить количество одновременных дел."Если кратко: первое, что нужно – найти, в какие дыры энергия утекает. Второе – организовать более высокий приток энергии", – советует психолог.Как восстановить энергию: упражнениеСоставьте список дел, которые дарят вам энергию и помогают восстановиться. Это может быть, что угодно: танцы, баня, рисование, вязание, пробежка или уборка. Каждый раз, когда почувствуете усталость, доставайте этот список и выполняйте хотя бы один пункт, откладывая все остальные дела.