Ученые назвали распространенную причину ожирения печени

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Ученые Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета (США) определили распространенную причину ожирения печени, таковой они считают чрезмерное потребление продуктов и напитков, содержащих фруктозу.Способность фруктозы вызывать ожирение была известна еще древним египтянам, которые откармливали домашнюю птицу сушеными фруктами, готовя из их печени блюдо, аналогичное современному фуа-гра. Новое исследование американских специалистов, опубликованное журналом Nature Metabolism, подтверждает: использование этого подсластителя, крайне распространенного в пищевой отрасли США, способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).Особенно высоким содержанием фруктозы отличается кукурузный сиропа, используемый производителями продуктов и напитков как более дешевый заменитель сахара. Медики констатируют, что фруктоза в два-три раза интенсивнее сахара увеличивает содержание жира в печени. При этом, по их мнению, самыми главными виновниками ожирения печени являются безалкогольные напитки, содержащие данный подсластитель, – они «способствуют взрывному росту заболеваемости НАЖБП».Фруктоза расщепляется в пищеварительном тракте человека ферментом фруктокиназой, вырабатываемым печенью и кишечником. Испытания на мышах показали, что процесс усвоения фруктозы снижает выработку белков, которые поддерживают кишечный барьер – слой эпителиальных клеток, предотвращающих утечку бактерий и микробных продуктов, таких как эндотоксины в кровь. Таким образом любители продуктов и напитков с фруктозой рискуют заполучить поражение кишечника, способное привести к хроническому воспалению.Подобное воспаление было выявлено учеными у пациентов с жировой болезнью печени.«Фруктоза вредит печени, провоцируя ухудшение кишечного барьера. В свою очередь вызываемое ею ожирение печени может прогрессировать до более серьезных состояний, таких как цирроз, рак, печеночная недостаточность и смерть. Употребление фруктозы должно быть исключительно умеренным и желательно в виде натуральных фруктов», - констатировали авторы проекта.