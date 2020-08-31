Этот популярный БАД назвали лучшим средством от похмелья

Результаты исследований финских ученых.Популярная биологически активная добавка к пище аминокислота L-цистеин облегчает симптомы похмелья, такие как тошнота и головная боль.Это выяснилось в ходе исследования, которое провели ученые из Хельсинкского университета и Университета Восточной Финляндии.Работа ученых была опубликована в издании «Алкоголь и алкоголизм», а само исследование профинансировала компания Catapult Cat, производитель БАД с L-цистеином.В ходе эксперимента испытуемые употребляли алкоголь с плацебо либо 600 или 1200 милиграммами L-цистеина. В таблетках также содержались витамины.В результате оказалось, что головная боль уменьшалась после употребления 1200 миллиграммов L-цистеина, а ощущение подавленности – после 600 миллиграммов.Как объясняют ученые, аминокислота вступает в реакцию с ацетальдегидом – канцерогеном, первым продуктом распада этанола, который токсичен и вызывает большую часть симптомов похмелья.При этом исследователи подчеркивают, что похмелье вызывает не только ацетальдегид, и даже если удается смягчить симптомы, необходимо помнить о серьезном вреде алкоголя для организма.