Простые правила, выполнения которых помогут сохранить здоровые зубы

Гигиена полости рта — главный рецепт.Для того, чтобы уменьшить риски возникновения кариеса, нужно эффективно ухаживать за зубами.Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook. Там отметили, что это заболевание является одним из самых распространенных неинфекционных в мире, которое часто остается без внимания.Так, среди факторов, которые вызывают эпидемию кариеса:увеличение потребления пищевых продуктов и напитков, содержащих сахар;недостаточное использование фторированной зубной пасты, воды;плохая гигиена полости рта.Риск возникновения кариеса уменьшает эффективная очистка зубов. Во время ухода важно соблюдать следующие правила:чистить зубы следует не менее 2 минут два раза в день;необходимо обращать внимание на технику чистки;использовать зубную нить;менять щетку раз в 3 месяца;контролировать сахар в рационе;не употреблять табачные изделия.Согласно одной из техник, существуют следующие рекомендации: щетку следует размещать под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов, стоит делать плавные «выметающие» движения от передних до задних зубов, а жевательную поверхность – чистить круговыми движениями. Также необходимо не забывать очищать язык.