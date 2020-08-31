Лучший бесплатный способ продлить жизнь назвал доктор Мясников

Известный российский медик, телеведущий Александр Мясников заявил, что продлить жизнь можно способом, совершенно не требующим денег. Таковым врач считает ходьбу.

Доктор Мясников поделился рекомендациями о продлении жизни в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, движение, физические нагрузки – это метод номер один в списке способов, позволяющих продлить жизнь. При этом не обязательно тратиться на тренажеры, существует бесплатное суперсредство – ходьба пешком, по лестнице.

«Ходите, ходите и ходите! Ищите «бесплатные тренажеры» там, где только можно. Доходите ежедневно пешком бы до второго этажа, а лучше до четвертого», - назвал лучший способ Александр Мясников.

Помимо отказа от лифта увеличить физические нагрузки можно и за счет отказа от транспорта. Например, не доезжать до конечного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком, заметил врач.

Еще один лайфхак, увеличивающий объем физической активности – покупки в магазинах только понемногу, а не на несколько дней вперед, это невольно заставляет больше ходить, двигаться. Также очень полезно самостоятельно заниматься ведением домашнего хозяйства: мытье полов – это тоже гимнастика, подсказал специалист.

Другой способом, продлевающим жизнь, Мясников назвал употребление пищи малыми дозами, дефицит калорий.
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