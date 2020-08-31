Лучший бесплатный способ продлить жизнь назвал доктор Мясников
Доктор Мясников поделился рекомендациями о продлении жизни в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, движение, физические нагрузки – это метод номер один в списке способов, позволяющих продлить жизнь. При этом не обязательно тратиться на тренажеры, существует бесплатное суперсредство – ходьба пешком, по лестнице.
«Ходите, ходите и ходите! Ищите «бесплатные тренажеры» там, где только можно. Доходите ежедневно пешком бы до второго этажа, а лучше до четвертого», - назвал лучший способ Александр Мясников.
Помимо отказа от лифта увеличить физические нагрузки можно и за счет отказа от транспорта. Например, не доезжать до конечного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком, заметил врач.
Еще один лайфхак, увеличивающий объем физической активности – покупки в магазинах только понемногу, а не на несколько дней вперед, это невольно заставляет больше ходить, двигаться. Также очень полезно самостоятельно заниматься ведением домашнего хозяйства: мытье полов – это тоже гимнастика, подсказал специалист.
Другой способом, продлевающим жизнь, Мясников назвал употребление пищи малыми дозами, дефицит калорий.
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