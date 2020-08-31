Назван элементарный способ очистить организм всего за день

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Экспресс-способ, который работает.Диетологи рассказали, как можно очистить организм от шлаков и токсинов всего за один день. Важно придерживаться нескольких правил, чтобы подготовиться к осеннему периоду.Прежде всего, по словам экспертов, в течении всего дня нужно пить талую или очищенную воду. Для улучшения вкуса можно добавить мёд или лимон. Перед каждым приёмом пищи необходимо выпивать стакан воды. Диетологи рекомендуют употреблять отвар из расторопши, приобретённый в аптеке.Он способствует ускорению обмена веществ в организме и положительно воздействует на работу печени. Утром после пробуждения перед завтраком можно съесть десертную ложку льняного семени. Вечером его следует замочить и оставить на всю ночь. Оно помогает улучшить работу кишечника и сформировать защиту его слизистой оболочки.Каждый приём пищи необходимо завершать употреблением зелёного или травяного чая. Он способствует очищению печени и почек и помогает нормализовать показатели сахара в крови. При возникновении ухудшения состояния здоровья необходимо обратиться к врачу за консультацией.