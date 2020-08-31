Популярный продукт может резко повышать уровень сахара в крови

Британские специалисты рассказали о популярном продукте, который может резко повышать уровень сахара в крови. Они советуют избегать употребления магазинных соусов.Неправильное питание, способствующее постоянно высокому содержанию сахара в крови, является одним из факторов развития сахарного диабета, напоминают медики. По их словам, разнообразные соусы с магазинных полок являются очень популярным продуктом, который опасен в этом плане.Эксперты констатируют, что любой соус, добавляемый в то или иное блюдо, должен содержать максимум два грамма углеводов на порцию. Продукция готового производства превышает этот показатель, чем объясняется ее способность резко повышать уровень сахара в крови.Таким соусом, например, они считают популярный в разных странах мира кетчуп. Одна из его характеристик – высокие дозы сахара. Данный продукт нельзя употреблять диабетикам, людям без диабета следует есть его исключительно умеренно.Соевый соус, майонез, сосус барбекю, купленные в магазине, диетологи также назвали нежелательными продуктами из-за их насыщенности компонентами, негативно влияющими на показатели состава крови. Вдобавок они заметили, что добавление соусов к блюдам повышает их общую калорийность.Если и лакомиться соусом, то приготовленным самостоятельно из натуральных ингредиентов, – опубликовало совет специалистов издание Express (Великобритания).