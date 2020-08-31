Витамины для спортсменов: какие добавки важны при занятиях спортом?

Витамины нужны всем людям — взрослым и детям, малоподвижным и слишком активным. Причем последним, кто увлекается спортом всерьез, особенно важно восполнять недостаток компонентов, чтобы не сталкиваться с неприятными последствиями. Дозировки должны быть в полтора-два раза выше обычных. Давайте рассмотрим, каких витаминов у спортсменов должно быть обязательно в достатке.Витамин АПомогает создавать новые мышечные клетки, скапливать гликоген. Ретинол позволяет формировать сильную костную систему, улучшить выработку коллагена, регенерации клеток. Спортсменам такие качества не повредят. Источниками витамина А являются рыбий жир, сладкий картофель, морковь, абрикосы, тыква, молочные продукты, печень и так далее.Витамины группы ВНасыщают кислородом кровь, регулируют траты энергии, поддерживают жировой и углеводный обмены. Витамины группы В необходимы для метаболизма белков. Также они помогают сохранять самочувствие на отличном уровне, выводить «использованные» углеводы, предотвращать стрессы, хроническую усталость, повышать трудоспособность. Добавьте в рацион мясо, рыбу, злаки, молоко, печень и другие подобные продукты, чтобы насытить организм витаминами группы В.Витамин СГлавный витамин для спортсменов. Он полезен для похудения и набора мышечной массы. Благодаря добавке клетки лучше восстанавливаются после нагрузки, а мышцы насыщаются кислородом. Также витамин С является отличным антиоксидантом, способным избавить организм от свободных радикалов. Много участия витамина С в выработке коллагена, синтезе тестостерона, нормализации уровня холестерина, улучшении качества крови. А так как он является водорастворимым, в больших дозах не вредит организму. Спортсменам лучше принять в огромных количествах, так как на тренировках он расходуется крайне много. Найти данный элемент можно в шиповнике, цитрусовых, квашеной капусте, облепихе, сладком перце, щавеле и других овощах, ягодах и фруктах.Витамин ЕМощный антиоксидант — вот что поможет спортсменам. Благодаря этому свойству витамина улучшается метаболизм, защищаются мембраны клеток от повреждений. А значит, рост клеток будет более успешным. Поедайте растительные масла, орехи, семечки, оливки — и будет элемент в организме в должном количестве.Витамин DНемаловажна роль компонента в процессе усвоения фосфора и кальция. Ценные вещества необходимы для поддержки мышц и костей в пригодном состоянии. Потребление молочных продуктов, печени, морской рыбы, а также влияние солнечных лучей поможет спортсменам запастись витамином D.