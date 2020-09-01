Эти продукты снижают риск рака минимум на 20%

Хотя не существует продуктов, полностью защищающих от развития рака, некоторые все же усиливают защиту организма от возникновения злокачественных новообразований. Их потребление благоприятно сказывается на деятельности иммунной системы, что сильно снижает риск онкозаболеваний – минимум на 20%.Для усиления противоракового барьера врачи рекомендуют употреблять чеснок, эффективно стимулирующий естественные защитные свойства иммунной системы. Подобный эффект обеспечивается соединениями серы. Имеющиеся данные исследований говорят, что потребление чеснока является одним из способов профилактики рака желудка – его вероятность благодаря такой привычке сокращается почти на 15%.В свою очередь, риск колоректального (кишечного) рака, опухоли предстательной железы позволяет уменьшить включение в рацион бразильского ореха. Этот продукт – богатейший источник селена: данный минерал способствует уничтожению поврежденных клеток, способных мутировать в опухолевые. Сведения, полученные учеными Корнелльского университета и Университета Аризоны, указывают на то, что риск рака простаты благодаря ореху может снижаться на 63%, рака кишечника – на 58%. Для этого нужно съедать две штуки ежедневно.Одним из лучших борцов с раковыми заболеваниями является брокколи. Овощ содержит специфическое соединение – молекулу I3С, которая подавляет ген WWP1, ассоциированный со многими видами опухолей, это было установлено учеными из Медицинского центра Бет-Израйел. Другой компонент продукта, вещество сульфорафан, обладает свойством подавлять развитие клеток опухолей кишечника и предстательной железы.Помимо того, эффективно предотвращает развитие колоректального рака частое присутствие в рационе яблок. Этому содействуют их пищевые волокна, а также антиоксидантные вещества процианидины, являющиеся убийцами раковых клеток.Также снижает риск рака употребление чая. Подсчитано: две ежедневных чашки могут на 32% снизить шансы заболеть раком яичников. Таким образом действуют флавоноиды, антиоксиданты, которыми насыщены чайные листья.Очень полезно для профилактик опухолевых заболеваний есть жирную рыбу. Издание «Домашний очаг» пишет, что четыре ее порции в неделю могут на 30% понизить вероятность появления лейкемии, миеломы, лимфомы.В свою очередь, регулярно поедаемые цитрусовые существенно понижают риск возникновения рака гортани, желудка, полости рта.